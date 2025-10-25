İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Rubio: ABŞ Çinlə razılaşmaq üçün Tayvanı dəstəkləməkdən imtina etməyəcək

    25 oktyabr, 2025
    Rubio: ABŞ Çinlə razılaşmaq üçün Tayvanı dəstəkləməkdən imtina etməyəcək

    ABŞ Çinlə ticarət müqaviləsi qarşılığında Tayvana dəstəkdən imtina etməyi planlaşdırmır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bildirib.

    "Ola bilsin ki, kimlərsə ticarət sazişi görmək istəyir, amma biz Tayvandan imtina etməklə əlverişli ticarət şərtləri əldə etməyə çalışmırıq. Heç kim bu barədə düşünmür", - deyə o vurğulayıb.

    Bundan əvvəl məlum olub ki, Çin Xalq Respublikası və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında ticarət məsələləri üzrə danışıqlar Kuala-Lumpurda başlayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 30-da Cənubi Koreyada Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinlə ikitərəfli münasibətləri, eləcə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Tayvanla bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün görüşəcək.

    Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

