Трамп на встрече с Си Цзиньпином поднимет темы российско-украинской войны и Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей 30 октября в Южной Корее встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен обсудить вопросы, касающиеся Москвы и Киева, а также рассчитывает на содействие Пекина в урегулировании российско-украинский конфликта.

Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил беседуя с журналистами на борту своего самолета.

"Одна из тем, о которых мы будем говорить, - это Россия и Украина", - подчеркнул президент США, говоря о встрече. "Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень масштабные санкции против России", - сказал американский лидер. "Это очень жесткие санкции, очень действенные, но я бы хотел, чтобы Китай нам помог", - добавил он, имея в виду помощь в решении конфликта.

Отметим, что перед началом азиатского турне президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином вопрос, касающийся Тайваня.