    Рубио посетит Израиль и Великобританию

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 17:52
    Рубио посетит Израиль и Великобританию

    Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль и Великобританию с 13 по 18 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

    ABŞ dövlət katibi İsrail və Britaniyaya səfər edəcək
    US Secretary of State Rubio"s to travel to Israel and United Kingdom

    Лента новостей