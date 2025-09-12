ABŞ dövlət katibi İsrail və Britaniyaya səfər edəcək

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 17:55
    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio 13-18 sentyabr tarixlərində İsrail və Böyük Britaniyaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb.

    ABŞ Dövlət Departamenti Marko Rubio İsrail səfər
    Рубио посетит Израиль и Великобританию
    US Secretary of State Rubio"s to travel to Israel and United Kingdom

