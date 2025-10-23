Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 20:43
    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по прекращению огня в секторе Газа, предложенного американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом Рубио написал в соцсети Х.

    "Прибыл в Израиль, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки обеспечению безопасности Израиля и провести переговоры с партнерами по реализации исторического мирного плана президента Трампа, а также для укрепления достигнутого прогресса на пути к прочному миру и интеграции на Ближнем Востоке", - написал он.

    Напомним, что ХАМАС и Израиль ранее одобрили мирный план по Газе. Решение о прекращении огня вступило в силу 10 октября.

    В Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве.

    Марко Рубио Израиль визит сектор Газа
    ABŞ dövlət katibi Qəzzada sülh planının müzakirəsi üçün İsrailə səfər edib

    Последние новости

    21:14
    Фото

    Азербайджан и Сербия обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

    Финансы
    21:08
    Фото

    В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    Внутренняя политика
    20:59

    В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки

    Бизнес
    20:43

    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Другие страны
    20:21

    Лидеры ЕС договорились ускорить создание единой оборонной системы к 2030 году

    Другие страны
    20:07

    В НУО состоялась встреча представителей Азербайджана и НАТО по вопросам военного образования

    Армия
    19:54

    Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

    В регионе
    19:52

    Украина и Финляндия обсудили сотрудничество в рамках программы SAFE

    Другие страны
    19:50

    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В регионе
    Лента новостей