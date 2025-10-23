Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по прекращению огня в секторе Газа, предложенного американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом Рубио написал в соцсети Х.

"Прибыл в Израиль, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки обеспечению безопасности Израиля и провести переговоры с партнерами по реализации исторического мирного плана президента Трампа, а также для укрепления достигнутого прогресса на пути к прочному миру и интеграции на Ближнем Востоке", - написал он.

Напомним, что ХАМАС и Израиль ранее одобрили мирный план по Газе. Решение о прекращении огня вступило в силу 10 октября.

В Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве.