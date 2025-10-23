İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    ABŞ dövlət katibi Qəzzada sülh planının müzakirəsi üçün İsrailə səfər edib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 21:18
    ABŞ dövlət katibi Qəzzada sülh planının müzakirəsi üçün İsrailə səfər edib

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi Qəzza zolağında sülh planını müzakirə etmək üçün İsrailə səfər edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rubio "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Amerikanın İsrailin təhlükəsizliyinə sarsılmaz sadiqliyini bir daha təsdiqləmək, Prezident Trampın tarixi sülh planını həyata keçirmək üçün tərəfdaşlarla danışıqlar aparmaq, həmçinin Yaxın Şərqdə davamlı sülh və inteqrasiya istiqamətində əldə edilən irəliləyişi gücləndirmək üçün İsrailə gəlmişəm", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, HƏMAS və İsrail daha əvvəl Qəzza zolağı üzrə sülh planını təsdiqləyiblər. Atəşkəs oktyabrın 10-da qüvvəyə minib.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Misirin Şarm əş-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəs və orada saxlanılan bütün israilli girovların azad edilməsi üçün çağırılan sülh sammiti keçirilib. Görüş zamanı Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi, Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Sani, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fələstin anklavında yekun atəşkəs sazişini imzalayıblar.

    ABŞ dövlət katibi Qəzza zolağı Sülh planı
    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Son xəbərlər

    22:15

    İƏT İsrailin İordan çayının qərb sahili üzərində nəzarəti bərqərar edən qanunlarını pisləyir

    Digər ölkələr
    22:14

    İngiltərə millisinin sabiq qapıçısı 40 yaşında karyerasını başa vurub

    Futbol
    22:09

    Ermənistanda etiraz aksiyalarından sonra daha bir neçə nəfər saxlanılıb

    Region
    22:00

    Ağ Ev: Donald Tramp Si Cinpinlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:36

    Argentinada iqtisadiyyat nazirinin müavini XİN başçısı təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:18

    ABŞ dövlət katibi Qəzzada sülh planının müzakirəsi üçün İsrailə səfər edib

    Digər ölkələr
    21:10
    Foto
    Video

    Varşavada Azərbaycan-Polşa biznes forumu keçirilib

    Biznes
    21:01

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib

    Komanda
    20:58
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti