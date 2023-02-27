RT France подал заявление о банкротстве

Телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство.

Телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

В судебном решении говорится о том, что согласно решению от 23 февраля, главный редактор RT France Ксения Федорова подала заявление 1 февраля в коммерческий суд города Нантер с требованием открыть "судебную процедуру ликвидации", а также заявила о приостановке платежей.

Как сообщает Politico, суд города Нантера принял решение открыть "процедуру наблюдения" и назначил слушания по делу на 20 апреля.

21 января главный редактор телеканала RT France объявила в Twitter о прекращении деятельности телеканала в связи с блокировкой счетов.