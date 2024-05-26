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Spiegel: Cтраны Балтии введут в Украину войска в случае прорыва ВС России

Spiegel: Cтраны Балтии введут в Украину войска в случае прорыва ВС России Балтийские политики, говорится в материале, предупредили немецких коллег, что их страны не будут дожидаться появления российских войск на своих границах.
Другие страны
26 мая 2024 г. 18:43
Spiegel: Cтраны Балтии введут в Украину войска в случае прорыва ВС России

Балтийские политики, говорится в материале, предупредили немецких коллег, что их страны не будут дожидаться появления российских войск на своих границах.

Как передает Report, об этом пишет издание Der Spiegel.

Согласно статье, попытки правительства Германии придерживаться умеренной позиции по поставкам оружия Украине вызывают критику в странах Балтии. В кулуарах недавней конференции Леннарта Мери в Таллине депутаты балтийских парламентов предупредили немецких политиков о последствиях этого. В этом случае страны Балтии и Польша введут свои войска в Украину.

Они считают, что недостаточная поддержка Западом Украины может привести к прорыву российских войск.

Введение войск сделает НАТО полноценным участником конфликта, чего так опасаются правительства Германии и США. Похожие опасения высказывают и министры ФРГ. Вице-канцлер Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер и министр обороны Борис Писториус призывают господина Шольца к увеличению помощи Украине, чтобы не допустить дальнейшего наступления российской армии.

Излишняя осторожность канцлера, пишут авторы материала, воспринимается критически со стороны партии "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии.

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