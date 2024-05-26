Spiegel: Cтраны Балтии введут в Украину войска в случае прорыва ВС России

Балтийские политики, говорится в материале, предупредили немецких коллег, что их страны не будут дожидаться появления российских войск на своих границах.

Балтийские политики, говорится в материале, предупредили немецких коллег, что их страны не будут дожидаться появления российских войск на своих границах.

Как передает Report , об этом пишет издание Der Spiegel.

Согласно статье, попытки правительства Германии придерживаться умеренной позиции по поставкам оружия Украине вызывают критику в странах Балтии. В кулуарах недавней конференции Леннарта Мери в Таллине депутаты балтийских парламентов предупредили немецких политиков о последствиях этого. В этом случае страны Балтии и Польша введут свои войска в Украину.

Они считают, что недостаточная поддержка Западом Украины может привести к прорыву российских войск.

Введение войск сделает НАТО полноценным участником конфликта, чего так опасаются правительства Германии и США. Похожие опасения высказывают и министры ФРГ. Вице-канцлер Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер и министр обороны Борис Писториус призывают господина Шольца к увеличению помощи Украине, чтобы не допустить дальнейшего наступления российской армии.

Излишняя осторожность канцлера, пишут авторы материала, воспринимается критически со стороны партии "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии.