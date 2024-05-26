Reuters: США примут участие в "Саммите мира" в Швейцарии

Делегация США примет участие в "Саммите мира" в Швейцарии.

Делегация США примет участие в "Саммите мира" в Швейцарии.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, представители администрации США примут участие в конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на предстоящем саммите по Украине вынесет на обсуждение только три пункта из десяти своей "формулы мира".

По его словам, многие государства занимают сбалансированную позицию, не желают решать сложные вопросы без участия российской стороны. В связи с этим, пояснил украинский лидер, он принял решение сократить пункты, которые вызывают наибольшие споры и "разъединяют страны".

Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее проинформировал, что Берн пригласил на конференцию, посвященную Украине, более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Уже около ста стран согласились принять участие в мероприятии.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Байден, вероятно, не будет присутствовать на упомянутом форуме из-за мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию, которое состоится в штате Калифорния.