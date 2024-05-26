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ВВС Израиля за сутки атаковали 50 военных объектов в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки атаковали 50 военных объектов в секторе Газа Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 50 военным объектам радикалов на территории сектора Газа.
Другие страны
26 мая 2024 г. 18:08
ВВС Израиля за сутки атаковали 50 военных объектов в секторе Газа

Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 50 военным объектам радикалов на территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По сообщению ведомства, войска продолжают "целенаправленные операции" в районе Рафаха на юге и рейды в Джабалии на севере палестинского анклава.

"За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили более 50 террористических объектов по всему сектору Газа, включая военные сооружения, схроны оружия, ракетные установки, наблюдательные посты и террористические отряды. Ночью в районе Рафаха были нанесены удары по двум ракетным установкам, нацеленным на район Керем-Шалом", где расположен одноименный КПП", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ продолжает оперативную деятельность в районе Джабалии", где войска "провели целенаправленный рейд на склад оружия, расположенный внутри школы", указали в армии. Военнослужащие обнаружили на этом объекте "десятки частей ракет" и вооружение различных типов, что является "еще одним свидетельством систематического использования террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктуры для своей военной деятельности", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке İsrail təyyarələri bir gündə Qəzzada 50 hərbi obyektə zərbələr endirib

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