ВВС Израиля за сутки атаковали 50 военных объектов в секторе Газа

Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 50 военным объектам радикалов на территории сектора Газа.

Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 50 военным объектам радикалов на территории сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По сообщению ведомства, войска продолжают "целенаправленные операции" в районе Рафаха на юге и рейды в Джабалии на севере палестинского анклава.

"За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили более 50 террористических объектов по всему сектору Газа, включая военные сооружения, схроны оружия, ракетные установки, наблюдательные посты и террористические отряды. Ночью в районе Рафаха были нанесены удары по двум ракетным установкам, нацеленным на район Керем-Шалом", где расположен одноименный КПП", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ продолжает оперативную деятельность в районе Джабалии", где войска "провели целенаправленный рейд на склад оружия, расположенный внутри школы", указали в армии. Военнослужащие обнаружили на этом объекте "десятки частей ракет" и вооружение различных типов, что является "еще одним свидетельством систематического использования террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктуры для своей военной деятельности", - отметили в пресс-службе.