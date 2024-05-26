Более 10 человек пострадали из-за турбулентности во время полета над Турцией

Более 10 человек пострадали из-за турбулентности при полете из Дохи в Дублин.

Более 10 человек пострадали из-за турбулентности во время полета над Турцией.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал RTÉ со ссылкой на оператора дублинского аэропорта.

Согласно информации, шесть пассажиров и шесть бортпроводников пострадали в результате попадания самолета авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс по маршруту Доха - Дублин, в зону сильной турбулентности.

"Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, вовремя, как и планировалось. После приземления самолет был встречен службами экстренной помощи, включая полицию аэропорта и нашу пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией", - сказано в заявлении.