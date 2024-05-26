Бангладеш эвакуировал около 800 тыс. человек из-за приближающегося циклона Ремаль

В Бангладеш начали эвакуацию в преддверии циклона Ремаль, скорость которого может достичь 130 км/ч.
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Согласно сообщению, циклонический шторм в Бенгальском заливе может пересечь береговую линию страны с вечера воскресенья до полуночи, в связи с чем по меньшей мере 800 тыс. человек из десяти наиболее уязвимых районов уже эвакуированы.
Также глава ведомства предупредил об опасности наводнений, оползней и шторма.
Он сказал, что военно-морской флот, береговая охрана, полиция, добровольные организации и политические партии Бангладеш поддерживают продолжающиеся усилия по массовой эвакуации.
Управление внутреннего водного транспорта Бангладеш приостановило работу всех типов речных судов на всех внутренних маршрутах.
Международный аэропорт Шах Аманат в Чаттграме приостановил полеты на восемь часов с полудня воскресенья.