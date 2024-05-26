Вашингтон вскоре может снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду

Вашингтон вскоре может снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду.

Вашингтон вскоре может снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.

Согласно изданию, США, вероятно, в ближайшие недели снимут запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, действовавший на протяжении трех лет.

Как напомнила газета, в 2021 году администрация президента США Джо Байдена приостановила продажу оружия Эр-Рияду из-за того, что Саудовская Аравия использовала американские наступательные вооружения в Йемене, в результате чего погибли мирные граждане. В 2022 году Вашингтон начал пересматривать это решение после того, как Эр-Рияд и Сана заключили перемирие.

Как сообщил FT один из источников, США уже дали понять Саудовской Аравии, что запрет вскоре будет снят. Белый дом отказался предоставить комментарии газете.

29 апреля министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности.