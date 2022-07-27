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RT France обжалует решение суда оставить в силе запрет на вещание канала в ЕС

RT France обжалует решение суда оставить в силе запрет на вещание канала в ЕС Телеканал RT France намерен обжаловать решение суда ЕС, который отклонил в среду его иск, оспаривающий запрет Совета Евросоюза на вещание в связи с поддержкой спецоперации на Украине.
Другие страны
27 июля 2022 г. 14:58
RT France обжалует решение суда оставить в силе запрет на вещание канала в ЕС

Телеканал RT France намерен обжаловать решение суда ЕС, который отклонил в среду его иск, оспаривающий запрет Совета Евросоюза на вещание в связи с поддержкой спецоперации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении телеканала.

"RT France решил обжаловать это постановление в суде ЕС для того, чтобы были признаны права телеканала", - отмечается в заявлении.

"Телеканал оспаривает это решение суда, которое противоречит свободе выражения мнений", - указал адвокат RT France Эмманюэль Пивника.

Согласно агентству France Press, после закрытия редакции RT в Германии в конце 2021 года Франция была единственной страной в Евросоюзе, принимавшей телеканал на своей территории.

В среду Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France к Совету ЕС за введение временного запрета на вещание, принятого после начала спецоперации на Украине. Члены суда сочли обоснованным ограничение принципа свободы слова в отношении RT France.

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Версия на английском языке RT France to appeal court decision to uphold EU broadcast ban

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