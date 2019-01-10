РПK/YPG-PYD открыли огонь по Свободной сирийской армии, два бойца убиты

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В результате атаки террористической РПK/YPG-PYD произведенной в США противотанковой ракетой "TOW" из региона Тель Рифат были убиты двое бойцов Свободной сирийской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на Aksham, оккупировавшая регион Тель Рифат на севере провинции Алеппо террористическая группировка сбила произведенной в США противотанковой ракетой "TOW" автомобиль Свободной сирийской армии, осуществляющий патрульную службу на фронтовой линии в селе Келджибрин, связанном с районом Азез. В результате военный автомобиль пришел в непригодность, погибли двое бойцов.

По информации, 9 января террористы также атаковали с того же места, однако потерь не было.