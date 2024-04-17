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Россия закрыла въезд 235 гражданам Австралии

Россия закрыла въезд 235 гражданам Австралии Россия закрывает въезд 235 гражданам Австралии.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 12:38
Россия закрыла въезд 235 гражданам Австралии

Россия закрывает въезд 235 гражданам Австралии из числа депутатов муниципальных собраний, которые формируют антироссийскую повестку в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - отметили в ведомстве.

Согласно заявлению МИД РФ, Москва продолжит работу над актуализацией австралийского стоп-листа с учетом антироссийской политики Канберры.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - информировали ведомстве.

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Версия на английском языке Russia adds 235 Australians into its black list

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