Россия закрыла въезд 235 гражданам Австралии

Россия закрывает въезд 235 гражданам Австралии.

Россия закрывает въезд 235 гражданам Австралии из числа депутатов муниципальных собраний, которые формируют антироссийскую повестку в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - отметили в ведомстве.

Согласно заявлению МИД РФ, Москва продолжит работу над актуализацией австралийского стоп-листа с учетом антироссийской политики Канберры.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - информировали ведомстве.