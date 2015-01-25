Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Мариуполю

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные обстрелы Мариуполя.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что заявление призывало соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное в сентябре, а также провести расследование ракетного обстрела, в результате которого погибли 30 человек.

США и ЕС осудили, как было сказано, нанесение ударов без конкретных целей, а также призвали Россию прекратить оказывать поддержку сепаратистам.

В заявлении, текст которого не позволила принять Россия, осуждались "недавние провокационные высказывания сепаратистов" в связи с обстрелом Мариуполя. Агентство Рейтер уточняет со ссылкой на копию черновика документа, что речь шла о заявлении главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, в котором тот объявил наступление на Мариуполь.

Миссия России в ООН заявила, что документ был заблокирован российскими дипломатами так как в нем осуждались лишь силы сепаратистов, и не упоминалось правительство Украины.