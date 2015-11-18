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    ​Россия впервые не поддержала резолюцию ГА ООН о деятельности МАГАТЭ

    84 государства, в том числе и Азербайджан, вообще не отметились на табло для голосования

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Россия не поддержала резолюцию ООН по МАГАТЭ.

    Как передает Report, это связано с тем, что ядерный реактор в Крыму в приложении к докладу МАГАТЭ был указан как украинский.

    Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что отнесение реактора в Севастополе к Украине - «игнорирование объективной реальности».

    10 воздержались. Среди них Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан, Танзания и Чад. 99 стран поддержали документ, среди них - Белоруссия, Казахстан, США и Украина. Еще 84 государства, в том числе Армения, Азербайджан и Сербия, вообще не отметились на табло для голосования.

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