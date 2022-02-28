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Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран

Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Росавиация.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 17:14
Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран

Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Росавиация.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", - говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения коснутся авиаперевозчиков следующих стран: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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Версия на английском языке Russia restricts flights of planes from 36 countries
Версия на азербайджанском языке Rusiya 36 ölkə üçün hava məkanını bağlayıb

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