    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 14:29
    Россия нанесла авиаудар по Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие

    Вооруженные силы России нанесли авиаудар по городу Славянск Донецкой области Украины, в результате чего погибли 2 человека, еще 11 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

    "Около 9:15 Россия нанесла авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города. Повреждено не менее шести многоэтажек и 10 автомобилей. В настоящее время известно о 11 раненых, среди которых - четырнадцатилетняя девочка. К сожалению, два человека погибли", - написал Лях.

    Rusiya Donetsk vilayətinə hava zərbəsi endirib, ölənlər və yaralananlar var
