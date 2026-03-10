Россия нанесла авиаудар по Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 14:29
Вооруженные силы России нанесли авиаудар по городу Славянск Донецкой области Украины, в результате чего погибли 2 человека, еще 11 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.
"Около 9:15 Россия нанесла авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города. Повреждено не менее шести многоэтажек и 10 автомобилей. В настоящее время известно о 11 раненых, среди которых - четырнадцатилетняя девочка. К сожалению, два человека погибли", - написал Лях.
