Россия нанесла авиаудар по Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по городу Славянск Донецкой области Украины, в результате чего погибли 2 человека, еще 11 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

"Около 9:15 Россия нанесла авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города. Повреждено не менее шести многоэтажек и 10 автомобилей. В настоящее время известно о 11 раненых, среди которых - четырнадцатилетняя девочка. К сожалению, два человека погибли", - написал Лях.