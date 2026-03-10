Rusiya Donetsk vilayətinə hava zərbəsi endirib, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 14:40
Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Slavyansk şəhərinə hava zərbəsi endirib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.
"Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Lyax "Facebook"da bildirib.
"Saat 9:15 radələrində Rusiya şəhərin mərkəzi hissəsinə üç idarəolunan aviabomba ilə hava zərbəsi endirib. Azı altı çoxmərtəbəli bina və 10 avtomobil zədələnib. Hazırda aralarında 14 yaşlı qızın da olduğu 11 yaralı barədə məlumat var. Təəssüf ki, iki nəfər ölüb", - V.Lyax yazıb.
Son xəbərlər
14:51
Qırğızıstanın FHN rəhbəri rüşvət ittihamları səbəbilə işdən çıxarılıbRegion
14:51
Əlcəzair və Niderlandın İrandakı səfirliklərinin əməkdaşları təxliyə olunublarRegion
14:45
Premyer Liqada cari mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi qeydə alınıbFutbol
14:43
Bir sorğunun nəticəsi – Ermənistanda hakimiyyət çevrilişinə çağırış - ŞƏRHAnalitika
14:42
İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı hədəflərə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
14:40
Rusiya Donetsk vilayətinə hava zərbəsi endirib, ölənlər və yaralananlar varDigər ölkələr
14:40
"InvestAz"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analizMaliyyə
14:39
Azərbaycan Portuqaliyadan ətir tədarükünü bərpa edibBiznes
14:34