В России намерены ввести налог на интернет

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В России планируется ввести налог на интернет уже в третьем квартале этого года. Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Министерство культуры России начало работу над проектом Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования оборота результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях".

В ведомстве предлагают ввести "глобальные лицензии", которые распространятся на музыкальные произведения и фонограммы, аудиовизуальные произведения и книги.

Отмечается, что пользователи будут заключать договоры с оператором и ежегодно выплачивать ему 300 рублей в качестве налога.