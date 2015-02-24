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    В России намерены ввести налог на интернет

    Министерство культуры РФ предлагает ввести глобальные лицензии

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В России планируется ввести налог на интернет уже в третьем квартале этого года. Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ. 

    Министерство культуры России начало работу над проектом Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования оборота результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях".

    В ведомстве предлагают ввести "глобальные лицензии", которые распространятся на музыкальные произведения и фонограммы, аудиовизуальные произведения и книги.

    Отмечается, что пользователи будут заключать договоры с оператором и ежегодно выплачивать ему 300 рублей в качестве налога.

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