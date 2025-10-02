Россия и Украина произвели очередной обмен пленными
- 02 октября, 2025
- 16:08
Россия и Украина произвели очередной обмен пленными.
Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что обмен произведен по формуле 185 на 185.
Также сообщается о передаче российской стороне 20 гражданских лиц.
Минобороны сообщает, что обмен состоялся в рамках достигнутых 23 июля в Стамбуле договоренностей.
