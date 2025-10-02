Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 16:08
    Россия и Украина произвели очередной обмен пленными.

    Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.

    Отмечается, что обмен произведен по формуле 185 на 185.

    Также сообщается о передаче российской стороне 20 гражданских лиц.

    Минобороны сообщает, что обмен состоялся в рамках достигнутых 23 июля в Стамбуле договоренностей.

    Россия Украина российско-украинская война обмен пленными
