Rusiya və Ukrayna növbəti əsir mübadiləsini həyata keçirib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 16:11
Rusiya və Ukrayna növbəti əsir mübadiləsini həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, mübadilə "185-in 185" formulu ilə həyata keçirilib.
Eyni zamanda, Rusiya tərəfinə 20 mülki şəxsin təhvil verildiyi bildirilir.
Müdafiə Nazirliyindən qeyd edilib ki, mübadilə iyulun 23-də İstanbulda əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində həyata keçirilib.
Son xəbərlər
17:01
Foto
Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilibElm və təhsil
16:59
Foto
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilibFutbol
16:58
Foto
"İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilibİncəsənət
16:55
Foto
III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİBFərdi
16:50
Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulubDigər ölkələr
16:49
"Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edirMaliyyə
16:46
Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşibFutbol
16:36
Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİEkologiya
16:36