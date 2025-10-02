İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:11
    Rusiya və Ukrayna növbəti əsir mübadiləsini həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, mübadilə "185-in 185" formulu ilə həyata keçirilib.

    Eyni zamanda, Rusiya tərəfinə 20 mülki şəxsin təhvil verildiyi bildirilir.

    Müdafiə Nazirliyindən qeyd edilib ki, mübadilə iyulun 23-də İstanbulda əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində həyata keçirilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi əsir
    Россия и Украина произвели очередной обмен пленными
    Russia, Ukraine conduct another prisoner exchange

