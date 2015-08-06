Россия и Путин серьезно уступили в популярности США и Обаме

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Россия и ее президент Владимир Путин пользуются в мире гораздо меньшей популярностью, чем США и их лидер Барак Обама. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Pew Research Center в 40 странах, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Лишь 30 процентов из 45 тысяч опрошенных хорошо отозвались о России, при этом Путин пользуется популярностью лишь у каждого четвертого. Наиболее негативно к России относятся в Польше и Иордании: в этих странах плохого мнения об РФ придерживаются по 80 процентов граждан. В Польше такое отношение социологи объясняют тяжелым историческим наследием. В Иордании имидж России ухудшился из-за поддержки ею сирийского лидера Башара Асада и наплыва беженцев из этой страны, полагают авторы исследования.

Кроме того, антироссийские настроения оказались сильны в Израиле (74 процента), Японии (73 процента), Украине (72 процента), Германии и Франции (по 70 процентов). В США неодобрительно отозвались о действиях России 67 процентов респондентов, тогда как два года этот показатель составлял 37 процентов. Противоположную позицию занимает 22 процента американцев.

Наибольшую поддержку России выразили жители Вьетнама (75 процентов). При этом Россию позитивно оценивает большинство граждан еще всего лишь двух стран: Китая (51 процент) и Ганы (56 процентов). В ряде других стран Африки, а также в Индии, Пакистане, Аргентине и Перу респонденты не смогли выразить свое отношение к России.

Как отмечает Pew Research, почти во всех регионах мира США пользуются большей популярностью, чем Россия. В Европе этот показатель составляет 69 процентов против 26, в Африке — 79 против 37, в Латинской Америке — 67 против 29, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 66 против 37. Лишь на Ближнем Востоке к обеим странам относятся одинаково негативно (29 и 25 процентов соответственно).

При этом имидж Владимира Путина в мире, как утверждают авторы исследования, еще хуже. Вне России негативно о нем отозвались 58 процентов респондентов. Больше всего критиков у Путина в Испании (92 процента), Польше (87 процентов), Франции (85 процентов), Украине (84 процента), Австралии (81 процент).

Менее однозначные мнения о Путине в Азии, Африке и Латинской Америке. В частности, положительно к нему относятся 70 процентов вьетнамцев и венесуэльцев. В то же время в Перу критически к его действиям относятся 52 процента граждан, а в Кении — 45 процентов.

Как отмечается в исследовании, во всех регионах мира американский лидер Барак Обама оказался гораздо популярнее Путина. В Европе он пользуется поддержкой у 75 процентов респондентов, в то время как Путин — лишь у 15 процентов. В Африке этот показатель составляет 77 и 32 процента соответственно, в самих США — 41 и 21 процент. Только на Ближнем Востоке рейтинги у двух лидеров близки: 36 и 25 процентов соответственно.