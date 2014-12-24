Россия и НАТО прервали международное военное сотрудничество

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Международное военное сотрудничество России и НАТО прервано, однако в российском военном ведомстве спокойно оценивают этот факт. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов.

По его словам отношения в военной области с НАТО в 2014 году были заморожены по инициативе Альянса. Такое решение в одностороннем порядке приняли в Брюсселе.

В Минобороны РФ "к решению натовских коллег отнеслись спокойно", отметил замминистра.

Он добавил, что зарубежные партнеры приостановили реализацию тех проектов, в которых за последние годы были достигнуты позитивные результаты. "Это и борьба с пиратством, и противодействие терроризму, и безопасность в Афганистане и прилегающем регионе. Приостановлена инициатива по сотрудничеству в воздушном пространстве, в рамках которой был сформирован механизм реагирования на акты воздушного терроризма", - заявил Антонов.

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО приведет к полному разрыву отношений России и Североатлантического альянса.