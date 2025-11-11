Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Россия атаковала юг Украины ударными дронами, повредив энергетические и транспортные объекты

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 10:44
    Россия атаковала юг Украины ударными дронами, повредив энергетические и транспортные объекты

    Российские войска в ночь на вторник, 11 ноября, снова атаковали юг Украины ударными беспилотниками.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА и ГСЧС.

    Целью новых атак были объекты инфраструктуры Одесской области.

    В областной военной администрации сообщили, что несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданских энергетических и транспортных объектов.

    На нескольких энергетических предприятиях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в депо "Укрзализныци" и административных зданиях.

    По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

    Из-за ударов часть объектов критической инфраструктуры региона работает на генераторах.

    Лента новостей