Россия атаковала юг Украины ударными дронами, повредив энергетические и транспортные объекты

Российские войска в ночь на вторник, 11 ноября, снова атаковали юг Украины ударными беспилотниками.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА и ГСЧС.

Целью новых атак были объекты инфраструктуры Одесской области.

В областной военной администрации сообщили, что несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданских энергетических и транспортных объектов.

На нескольких энергетических предприятиях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в депо "Укрзализныци" и административных зданиях.

По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Из-за ударов часть объектов критической инфраструктуры региона работает на генераторах.