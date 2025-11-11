İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:08
    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Rusiya qüvvələri noyabrın 11-i gecə saatlarında Ukraynanın cənubuna yenidən zərbə dronları ilə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Odessa vilayəti dövlət administrasiyasına və Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Yeni hücumların hədəfi Odessa vilayətinin infrastruktur obyektləri olub.

    Bildirilib ki, hücum nəticəsində mülki enerji və nəqliyyat obyektlərinə ziyan dəyib.

    Bir neçə enerji müəssisəsində yanğınlar baş verib, xilasedicilər tərəfindən söndürülüb. Həmçinin "Ukrzaliznıtsi" deposunda və inzibati binalarda dağıntılar qeydə alınıb.

    İlkin məlumatlara görə, bir nəfər yaralanıb.

    Rusiya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Hücum
    Россия атаковала юг Украины ударными дронами, повредив энергетические и транспортные объекты

    Son xəbərlər

    11:13

    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    11:08

    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Digər ölkələr
    11:03

    Şirniyyat qutularının içərisində gizlədilən dərman preparatları aşkar edilib

    Biznes
    11:02

    Qazaxıstanla Rusiya strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaq

    Region
    11:01

    Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    10:58

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Digər ölkələr
    10:57

    DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərlə inanmayın

    Hadisə
    10:50

    İslamiadada iştirak edəcək Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin heyəti müəyyənləşib

    Komanda
    10:42

    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti