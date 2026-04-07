    ВС РФ нанесли удар дроном по автобусу в Никополе: есть погибшие и раненые

    Вооруженные силы РФ ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в украинском городе Никополе в результате чего 3 человека погибли, еще 12 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает украинские СМИ.

    Согласно информации, среди погибших две женщины и мужчина.

    В то же время начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки ВС РФ атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области с использованием различных типов беспилотников, в результате чего шесть человек пострадали.

    "Погиб ребенок, а пятеро гражданских получили ранения в результате ночных атак в Днепропетровской области", - отметил начальник областной военной администрации Александр Ганжа в своем Телеграм-канале.

