ВС РФ нанесли удар дроном по автобусу в Никополе: есть погибшие и раненые
- 07 апреля, 2026
- 10:45
Вооруженные силы РФ ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в украинском городе Никополе в результате чего 3 человека погибли, еще 12 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает украинские СМИ.
Согласно информации, среди погибших две женщины и мужчина.
В то же время начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки ВС РФ атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области с использованием различных типов беспилотников, в результате чего шесть человек пострадали.
"Погиб ребенок, а пятеро гражданских получили ранения в результате ночных атак в Днепропетровской области", - отметил начальник областной военной администрации Александр Ганжа в своем Телеграм-канале.
