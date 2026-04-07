    Rusiya ordusu Nikopolda avtobusu dronla vurub, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 10:51
    Rusiya ordusu Nikopolda avtobusu dronla vurub, ölənlər və yaralananlar var

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Nikopol şəhərində sərnişin avtobusunu FPV-dronla vurub, 3 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həlak olanlar arasında iki qadın və bir kişi var.

    Eyni zamanda, Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Oleq Sinequbov bildirib ki, son sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək vilayət mərkəzini və daha 12 yaşayış məntəqəsini atəşə tutub, nəticədə altı nəfər yaralanıb.

    "Dnepr vilayətində gecə saatlarında edilən hücumlar nəticəsində bir uşaq ölüb, beş mülki şəxs yaralanıb", - Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Aleksandr Qanja öz teleqram kanalında qeyd edib.

    ВС РФ нанесли удар дроном по автобусу в Никополе: есть погибшие и раненые
    Three killed after Russian drone attack on bus in Ukraine's Nikopol

    Son xəbərlər

    11:45

    "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    Futbol
    11:44

    Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    11:40

    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    11:39

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    11:38

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    İKT
    11:32

    Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY

    Milli Məclis
    11:28

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb

    İKT
    11:27

    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Lənkəranın iki kəndində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti