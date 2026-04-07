Rusiya ordusu Nikopolda avtobusu dronla vurub, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 07 aprel, 2026
- 10:51
Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Nikopol şəhərində sərnişin avtobusunu FPV-dronla vurub, 3 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, həlak olanlar arasında iki qadın və bir kişi var.
Eyni zamanda, Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Oleq Sinequbov bildirib ki, son sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək vilayət mərkəzini və daha 12 yaşayış məntəqəsini atəşə tutub, nəticədə altı nəfər yaralanıb.
"Dnepr vilayətində gecə saatlarında edilən hücumlar nəticəsində bir uşaq ölüb, beş mülki şəxs yaralanıb", - Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Aleksandr Qanja öz teleqram kanalında qeyd edib.
Son xəbərlər
11:45
"Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıbFutbol
11:44
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏYXarici siyasət
11:40
İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edibDigər ölkələr
11:39
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
11:38
Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıbİKT
11:32
Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏYMilli Məclis
11:28
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıbİKT
11:27
Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıbDaxili siyasət
11:26