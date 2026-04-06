Россия атаковала Киевскую область: без света остались 21 тыс. человек

Вооруженные силы РФ нанесли удар по городу Славутич Киевской области Украины, в результате чего порядка 21 тыс. человек временно остались без электроснабжения.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram глава областной государственной администрации Николай Калашник.

По его словам, утром 6 апреля был нанесен очередной удар по энергетической инфраструктуре региона.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам. Вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание", - отметил он.

Калашник добавил, что водоснабжение обеспечено, социальные учреждения продолжают работу на генераторах, связь и интернет остаются стабильными, а также открыты "пункты несокрушимости" (специально оборудованные палатки, где есть мобильная связь, интернет, теплоснабжение и аптечка – ред.).