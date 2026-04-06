Rusiya Kiyev vilayətinə zərbə endirib, 21 min nəfər işıqsız qalıb

    • 06 aprel, 2026
    • 10:48
    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Kiyev vilayətinin Slavutiç şəhərinə zərbə endirib, nəticədə təxminən 21 min nəfər müvəqqəti olaraq elektrik enerjisiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Nikolay Kalaşnik teleqram kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, aprelin 6-sı səhər saatlarında regionun enerji infrastrukturuna növbəti zərbə endirilib: "Təhlükəsiz şərait yaranan kimi energetiklər bərpa işlərinə başlayacaqlar. Bütün kritik infrastruktur artıq ehtiyat təchizata keçirilib".

    N.Kalaşnik əlavə edib ki, su təchizatı təmin olunub, sosial müəssisələr generatorlarla işləməyə davam edir, rabitə və internet sabitdir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi zərbə Kiyev vilayəti Nikolay Kalaşnik
    Россия атаковала Киевскую область: без света остались 21 тыс. человек
    Russia attacks Kyiv region, 21,000 people left without power

    Son xəbərlər

    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    19:58
    Video

    Ərdoğan: Hörmüz boğazının bağlanmasına görə Avropada neft-qaz kəskin bahalaşıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti