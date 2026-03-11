Российский БПЛА поразил маршрутный автобус в Херсоне: есть пострадавшие

Вооруженные силы России атаковали c помощью БПЛА автобус в Херсоне (Украина), в результате чего пострадали 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Согласно информации, в результате удара маршрутный автобус пострадали 19 человек, в том числе 17-летний подросток. По меньшей мере один из раненых находится в критическом состоянии.