    Российский БПЛА поразил маршрутный автобус в Херсоне: есть пострадавшие

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 16:50
    Российский БПЛА поразил маршрутный автобус в Херсоне: есть пострадавшие

    Вооруженные силы России атаковали c помощью БПЛА автобус в Херсоне (Украина), в результате чего пострадали 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

    Согласно информации, в результате удара маршрутный автобус пострадали 19 человек, в том числе 17-летний подросток. По меньшей мере один из раненых находится в критическом состоянии.

    Херсонская область Российско-украинский конфликт
    Multiple injuries reported as Russian drone hits minibus in Kherson
