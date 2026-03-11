Rusiyaya məxsus PUA Xersonda avtobusu vurub: yaralananlar var
- 11 mart, 2026
- 17:06
Rusiya Silahlı Qüvvələri Xersonda (Ukrayna) PUA ilə avtobusa hücum edib, nəticədə 19 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin "Telegram" kanalına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, marşrut avtobusuna endirilən zərbə nəticəsində 19 nəfər, o cümlədən 17 yaşlı yeniyetmə xəsarət alıb. Yaralılardan azı birinin vəziyyəti kritikdir.
