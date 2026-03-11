İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Rusiyaya məxsus PUA Xersonda avtobusu vurub: yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 17:06
    Rusiyaya məxsus PUA Xersonda avtobusu vurub: yaralananlar var

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Xersonda (Ukrayna) PUA ilə avtobusa hücum edib, nəticədə 19 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin "Telegram" kanalına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, marşrut avtobusuna endirilən zərbə nəticəsində 19 nəfər, o cümlədən 17 yaşlı yeniyetmə xəsarət alıb. Yaralılardan azı birinin vəziyyəti kritikdir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Российский БПЛА поразил маршрутный автобус в Херсоне: есть пострадавшие
    Multiple injuries reported as Russian drone hits minibus in Kherson

    Son xəbərlər

    17:59

    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"

    Energetika
    17:57

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    17:50

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    17:49

    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:48

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:36

    Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"

    Futbol
    17:35

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    17:33

    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:32

    Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti