Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленность
- 19 января, 2026
- 04:14
С учетом интересов общества мы будем укреплять нефтегазовую промышленность, ответственно распоряжаясь и экономя валютные резервы.
Как передает Report, об этом накануне заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес на своем Telegram-канале.
Она отметила необходимость "активного стимулирования национального производства" и рационального использования импорта для экономического роста страны.
"Этот этап требует от нас единства и величия как нации", - подчеркнула Родригес, отметив, что Венесуэла располагает необходимыми ресурсами для обеспечения благополучия народа.
