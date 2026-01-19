Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленность

С учетом интересов общества мы будем укреплять нефтегазовую промышленность, ответственно распоряжаясь и экономя валютные резервы.

Как передает Report, об этом накануне заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес на своем Telegram-канале.

Она отметила необходимость "активного стимулирования национального производства" и рационального использования импорта для экономического роста страны.

"Этот этап требует от нас единства и величия как нации", - подчеркнула Родригес, отметив, что Венесуэла располагает необходимыми ресурсами для обеспечения благополучия народа.