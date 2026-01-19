İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    19 yanvar, 2026
    • 04:33
    Venesuela neft və qaz sənayesini gücləndirməyi planlaşdırır

    "Cəmiyyətin maraqlarını nəzərə alaraq, valyuta ehtiyatlarını məsuliyyətlə idarə etməklə və qorumaqla neft və qaz sənayesini gücləndirəcəyik".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın müvəqqəti Prezidenti Delsi Rodriqes telegram kanalında məlumat yayıb.

    O, ölkənin iqtisadi artımı üçün milli istehsalın fəal şəkildə stimullaşdırılmasına və idxaldan səmərəli istifadənin zəruriliyini qeyd edib: "Bu mərhələ bizdən birlik və millət olaraq böyüklük tələb edir".

    O qeyd edib ki, Venesuelanın xalqının rifahını təmin etmək üçün lazımi resursları var.

