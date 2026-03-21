    Рикаурте Васкес: Панамский канал работает на предельной мощности

    • 21 марта, 2026
    • 03:38
    Рикаурте Васкес: Панамский канал работает на предельной мощности

    Панамский канал работает на предельной мощности, обеспечивая ежедневный проход от 36 до 38 судов.

    Как передает Report, об этом накануне сообщил журналистам глава канала Рикаурте Васкес.

    По его словам, война с Ираном усиливает спрос со стороны владельцев и операторов танкеров для перевозки сжиженного природного газа, особенно тех, которые загружаются в портах США.

    Второй по загруженности водный путь в мире, который и до войны уже фиксировал рост трафика СПГ-танкеров через Панаму, сейчас готовится выделять по одному слоту в день для прохода таких судов через канал. Для сравнения: в предыдущие месяцы для них предусматривалось четыре слота в месяц.

    Panama kanalında tıxac yaranıb
    03:38

    Рикаурте Васкес: Панамский канал работает на предельной мощности

    03:14

    Трамп: Америка может обойтись без Ормузского пролива

    02:45

    Турция осудила атаку Израиля на юг Сирии

    02:04

    США наращивают выпуск ракет и дронов у азиатских очагов напряженности

    01:43

    Арагчи: Стармер поставил под угрозу жизни британцев

    01:18

    Число жертв израильских ударов по Ливану превысило тысячу человек

    00:53

    Трамп: Израиль завершит операцию против Ирана, когда к этому будут готовы США

    00:20

    Вучич: Предотвратить третью мировую войну будет крайне сложно

    23:54

    Пентагон готовит сценарий возможного развертывания сухопутных войск США в Иране

