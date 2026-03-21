Рикаурте Васкес: Панамский канал работает на предельной мощности

Панамский канал работает на предельной мощности, обеспечивая ежедневный проход от 36 до 38 судов.

Как передает Report, об этом накануне сообщил журналистам глава канала Рикаурте Васкес.

По его словам, война с Ираном усиливает спрос со стороны владельцев и операторов танкеров для перевозки сжиженного природного газа, особенно тех, которые загружаются в портах США.

Второй по загруженности водный путь в мире, который и до войны уже фиксировал рост трафика СПГ-танкеров через Панаму, сейчас готовится выделять по одному слоту в день для прохода таких судов через канал. Для сравнения: в предыдущие месяцы для них предусматривалось четыре слота в месяц.