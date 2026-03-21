Рикаурте Васкес: Панамский канал работает на предельной мощности
Другие страны
21 марта, 2026
- 03:38
Панамский канал работает на предельной мощности, обеспечивая ежедневный проход от 36 до 38 судов.
Как передает Report, об этом накануне сообщил журналистам глава канала Рикаурте Васкес.
По его словам, война с Ираном усиливает спрос со стороны владельцев и операторов танкеров для перевозки сжиженного природного газа, особенно тех, которые загружаются в портах США.
Второй по загруженности водный путь в мире, который и до войны уже фиксировал рост трафика СПГ-танкеров через Панаму, сейчас готовится выделять по одному слоту в день для прохода таких судов через канал. Для сравнения: в предыдущие месяцы для них предусматривалось четыре слота в месяц.
Последние новости
