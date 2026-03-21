Panama kanalında tıxac yaranıb
Digər ölkələr
- 21 mart, 2026
- 03:45
Panama kanalı maksimum tutumla işləyir və gündə 36-38 gəmini qəbul edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kanalın qubernatoru Rikaurte Vaskes jurnalistlərə bildirib.
O, İranla müharibənin, xüsusən də ABŞ limanlarında yüklənən mayeləşdirilmiş təbii qaz tankerlərinin sahibləri və operatorları tərəfindən tələbatı artırdığını söyləyib.
Müharibədən əvvəl Panamadan mayeləşdirilmiş təbii qaz tankerlərinin daşınmasında artım müşahidə olunan dünyanın ikinci ən işlək su yolu indi bu cür gəmilərin kanaldan keçməsi üçün gündə bir yer ayırmağa hazırlaşır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, kanal əvvəlki aylarda onlar üçün ayda dörd yer ayırırdı.
