İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 28 %-dən çox kiçilib

    Maliyyə
    • 02 may, 2026
    • 11:24
    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 28 %-dən çox kiçilib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda icbari sığorta növlərinin hesabına 65,476 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,2 % azdır.

    Hesabat dövründə icbari sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 38,137 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 27,4 % çoxdur.

    Beləliklə, 3 ayda icbari sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 58,2 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 32,8 manat olub.

    Xatırladaq ki, yanvar-mart aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 417,753 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 218,456 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 33,2 % çoxdur.

    3 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 52,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 41,1 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İcbari sığorta növləri Sığorta bazarı
    Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился более чем на 28%

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti