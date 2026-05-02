Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился более чем на 28%

В Азербайджане в первом квартале 2026 года по обязательным видам страхования собрано 65,5 млн манатов страховых премий, что на 28,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Выплаты по обязательным видам страхования за отчетный период составили 38,1 млн манатов, увеличившись на 27,4% в годовом выражении. Таким образом, за 3 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, было выплачено 58,2 маната. Год назад этот показатель составлял 32,8 маната.

Отметим, что всего в январе-марте через 16 страховых компаний Азербайджана собрано 417,8 млн манатов страховых премий (+4,7%), а выплаты составили 218,5 млн манатов (+33,2%). За 3 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 52,3 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 41,1 маната.