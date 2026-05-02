Tuapsedə dəniz terminalında baş verən yanğın söndürülüb
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 11:37
Tuapsedəki (Rusiya) dəniz terminalında baş verən yanğın söndürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası Krasnodar diyarının operativ qərargahına istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerində 143 nəfər çalışır, 25 ədəd texnika cəlb edilib.
Qeyd edək ki, Tuapse dəniz terminalının ərazisində yanğın mayın 1-də Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücumu nəticəsində baş verib.
Son xəbərlər
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto
WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıbİnfrastruktur
22:32