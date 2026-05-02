    • 02 may, 2026
    • 11:37
    Tuapsedə dəniz terminalında baş verən yanğın söndürülüb

    Tuapsedəki (Rusiya) dəniz terminalında baş verən yanğın söndürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası Krasnodar diyarının operativ qərargahına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə yerində 143 nəfər çalışır, 25 ədəd texnika cəlb edilib.

    Qeyd edək ki, Tuapse dəniz terminalının ərazisində yanğın mayın 1-də Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücumu nəticəsində baş verib.

