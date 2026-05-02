На морском терминале в Туапсе потушили открытое горение
- 02 мая, 2026
- 11:19
Специалисты потушили открытое горение на морском терминале в Туапсе (РФ).
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники.
Пожар на территории морского терминала в Туапсе возник в результате украинской атаки БПЛА в ночь на пятницу, 1 мая.
