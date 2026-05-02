AZAL с 15 мая возобновляет полеты из Баку в Дубай

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет полеты из Баку в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Рейсы по этому направлению начнутся с 15 мая и будут выполняться ежедневно.

Билеты уже доступны на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

Отметим, что AZAL приостановил выполнение полетов из Баку в Дубай 28 февраля текущего года после начала военной операции США и Израиля против Ирана.