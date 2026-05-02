AZAL с 15 мая возобновляет полеты из Баку в Дубай
Инфраструктура
- 02 мая, 2026
- 12:22
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет полеты из Баку в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Об этом сообщает Report.
Рейсы по этому направлению начнутся с 15 мая и будут выполняться ежедневно.
Билеты уже доступны на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании.
Отметим, что AZAL приостановил выполнение полетов из Баку в Дубай 28 февраля текущего года после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
Последние новости
14:47
Фото
В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13Инфраструктура
14:38
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в ЕреванеВ регионе
14:34
Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для УкраиныВнешняя политика
14:28
Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставокЭнергетика
14:26
Фото
В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНОKультурная политика
14:20
Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из ГерманииДругие страны
14:13
Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-БакуВнешняя политика
13:59
Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и РимаВнешняя политика
13:55