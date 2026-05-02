Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине около 1600 дронов и 1100 авиабомб
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 12:29
Россия применила против Украины за текущую неделю около 1600 ударных беспилотников, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты.
Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что удары наносились, в частности, по энергетической инфраструктуре Николаевской области, а также по Днепропетровской, Одесской, Сумской, Херсонской и Донецкой областям.
"В Херсоне сегодня семь пострадавших после удара FPV-дроном по обычной городской маршрутке получают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, два человека погибли. Все пострадавшие во время атаки - гражданские", - написал украинский президент.
