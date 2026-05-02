    Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине около 1600 дронов и 1100 авиабомб

    Россия применила против Украины за текущую неделю около 1600 ударных беспилотников, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты.

    Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что удары наносились, в частности, по энергетической инфраструктуре Николаевской области, а также по Днепропетровской, Одесской, Сумской, Херсонской и Донецкой областям.

    "В Херсоне сегодня семь пострадавших после удара FPV-дроном по обычной городской маршрутке получают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, два человека погибли. Все пострадавшие во время атаки - гражданские", - написал украинский президент.

    Zelenski: Rusiya bir həftə ərzində Ukraynaya 1 100 aviabomba atıb

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

