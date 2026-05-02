İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Zelenski: Rusiya bir həftə ərzində Ukraynaya 1 100 aviabomba atıb

    Rusiya cari həftə ərzində Ukraynaya qarşı 1 600-ə yaxın zərbə pilotsuz uçuş aparatı, 1 100-ə qədər idarəolunan aviabomba və üç raketdən istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz teleqram kanalında yazıb.

    O qeyd edib ki, zərbələr xüsusilə Nikolayev vilayətinin enerji infrastrukturuna, eləcə də Dnepropetrovsk, Odessa, Sumı, Xerson və Donetsk vilayətlərinə endirilib.

    "Bu gün Xersonda avtobusa FPV dronu ilə endirilən zərbə nəticəsində xəsarət alan yeddi nəfər zəruri tibbi yardım alır. Təəssüf ki, iki nəfər həlak olub. Hücum zamanı yaralananların hamısı mülki şəxslərdir", - Ukrayna Prezidenti yazıb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski
    Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине около 1600 дронов и 1100 авиабомб

