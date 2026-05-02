Zelenski: Rusiya bir həftə ərzində Ukraynaya 1 100 aviabomba atıb
- 02 may, 2026
- 12:45
Rusiya cari həftə ərzində Ukraynaya qarşı 1 600-ə yaxın zərbə pilotsuz uçuş aparatı, 1 100-ə qədər idarəolunan aviabomba və üç raketdən istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz teleqram kanalında yazıb.
O qeyd edib ki, zərbələr xüsusilə Nikolayev vilayətinin enerji infrastrukturuna, eləcə də Dnepropetrovsk, Odessa, Sumı, Xerson və Donetsk vilayətlərinə endirilib.
"Bu gün Xersonda avtobusa FPV dronu ilə endirilən zərbə nəticəsində xəsarət alan yeddi nəfər zəruri tibbi yardım alır. Təəssüf ki, iki nəfər həlak olub. Hücum zamanı yaralananların hamısı mülki şəxslərdir", - Ukrayna Prezidenti yazıb.
