    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    • 02 мая, 2026
    • 14:26
    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    В Ичеришехер в Баку состоялась церемония открытия Международного фестиваля ковра.

    Как сообщает Report, на мероприятии выступил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд.

    Он подчеркнул, что с каждым годом фестиваль становится все масштабнее, и его организация важна для сохранения традиций ковроткачества и их передачи будущим поколениям.

    Председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что фестиваль, проводимый в третий раз, приурочен ко Дню азербайджанского ковроткачества.

    "Наша цель - сохранить культурное наследие. Ковроткачество не должно быть только экспонатом. В регионах у нас есть активные мастерские и около 500 ткачих. 85% наших работниц - сельские женщины. Сохранение этого ремесла - долг каждого из нас", - сказал он.

    Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в своей речи коснулся важности экспорта ковров и ковровых изделий.

    Председатель парламентского комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу заявил, что ковроткачество - это беспрецедентное искусство азербайджанского народа. "Первый в мире музей ковра был создан в Баку. Пока существует азербайджанский народ, будет существовать и искусство ковроткачества", - подчеркнул он.

    Мероприятие продолжилось культурной программой.

    В Ичеришехер в Баку проходит церемония открытия Международного фестиваля ковра.

    Как сообщает Report, в рамках фестиваля организованы красочные мероприятия и выставки.

    Заместитель руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева сообщила журналистам, что Международный фестиваль ковра проводится в Ичеришехер уже в третий раз.

    "Мероприятие началось 1 мая с форума, в нем участвуют представители из 19 стран. Наша цель - донести до мировой общественности азербайджанское ковровое искусство, наши национально-культурные ценности. Сейчас на площади Девичьей башни представлено ковровое искусство всех регионов, экспонируются ковры с использованием орнаментов каждого региона", - сказала она.

    Фестиваль охватывает исторические улицы Ичеришехер - древние караван-сараи, площади, исторические дома и сопровождается выставками ковров, мастер-классами, музыкальными мероприятиями. Представители разных стран мира представляют свои ковровые традиции в национальных павильонах, установленных на площади Гоша Гала. Кроме того, в галереях Ичеришехер проходят выставки нескольких известных зарубежных и местных художников.

    Фестиваль организован ОАО "Азерхалча" и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО
    Фестиваль ковров Рена Насирова-Мустафаева Ичеришехер Руфат Махмуд Юсиф Абдуллаев
    İçərişəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

