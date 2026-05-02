В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

В Ичеришехер в Баку состоялась церемония открытия Международного фестиваля ковра.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд.

Он подчеркнул, что с каждым годом фестиваль становится все масштабнее, и его организация важна для сохранения традиций ковроткачества и их передачи будущим поколениям.

Председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что фестиваль, проводимый в третий раз, приурочен ко Дню азербайджанского ковроткачества.

"Наша цель - сохранить культурное наследие. Ковроткачество не должно быть только экспонатом. В регионах у нас есть активные мастерские и около 500 ткачих. 85% наших работниц - сельские женщины. Сохранение этого ремесла - долг каждого из нас", - сказал он.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в своей речи коснулся важности экспорта ковров и ковровых изделий.

Председатель парламентского комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу заявил, что ковроткачество - это беспрецедентное искусство азербайджанского народа. "Первый в мире музей ковра был создан в Баку. Пока существует азербайджанский народ, будет существовать и искусство ковроткачества", - подчеркнул он.

Мероприятие продолжилось культурной программой.

12:26

В Ичеришехер в Баку проходит церемония открытия Международного фестиваля ковра.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля организованы красочные мероприятия и выставки.

Заместитель руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева сообщила журналистам, что Международный фестиваль ковра проводится в Ичеришехер уже в третий раз.

"Мероприятие началось 1 мая с форума, в нем участвуют представители из 19 стран. Наша цель - донести до мировой общественности азербайджанское ковровое искусство, наши национально-культурные ценности. Сейчас на площади Девичьей башни представлено ковровое искусство всех регионов, экспонируются ковры с использованием орнаментов каждого региона", - сказала она.

Фестиваль охватывает исторические улицы Ичеришехер - древние караван-сараи, площади, исторические дома и сопровождается выставками ковров, мастер-классами, музыкальными мероприятиями. Представители разных стран мира представляют свои ковровые традиции в национальных павильонах, установленных на площади Гоша Гала. Кроме того, в галереях Ичеришехер проходят выставки нескольких известных зарубежных и местных художников.

Фестиваль организован ОАО "Азерхалча" и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.