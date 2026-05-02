Посол Бразилии в Азербайджане: Впечатлен темпами восстановления Карабаха

Посол Бразилии в Баку Мануэль Монтенегро заявил, что впечатлен темпами восстановительных работ в Карабахском регионе Азербайджана.

Об это посол заявил корреспонденту Report в Лачыне.

По словам Монтенегро, который посещает регион в рамках поездки иностранного дипломатического корпуса, процесс восстановления Карабаха производит сильное впечатление. Он отметил, что трансформация региона идет очень быстрыми темпами, особенно в сфере инфраструктуры.

Посол подчеркнул, что наиболее важным изменением считает возвращение жизни в регион и увеличение числа жителей. В качестве примера он привел посещение накануне Карабахского университета в городе Ханкенди, где встретился со студентами и молодежью, которые говорили о планах на будущее.

"Можно было увидеть их мечты о будущем, узнать, что они изучают и какие строят планы", - сказал дипломат.

По его мнению, именно молодое поколение показывает, что "будущее Азербайджана находится в надежных руках".