    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 12:43
    Посол Бразилии в Азербайджане: Впечатлен темпами восстановления Карабаха

    Посол Бразилии в Баку Мануэль Монтенегро заявил, что впечатлен темпами восстановительных работ в Карабахском регионе Азербайджана.

    Об это посол заявил корреспонденту Report в Лачыне.

    По словам Монтенегро, который посещает регион в рамках поездки иностранного дипломатического корпуса, процесс восстановления Карабаха производит сильное впечатление. Он отметил, что трансформация региона идет очень быстрыми темпами, особенно в сфере инфраструктуры.

    Посол подчеркнул, что наиболее важным изменением считает возвращение жизни в регион и увеличение числа жителей. В качестве примера он привел посещение накануне Карабахского университета в городе Ханкенди, где встретился со студентами и молодежью, которые говорили о планах на будущее.

    "Можно было увидеть их мечты о будущем, узнать, что они изучают и какие строят планы", - сказал дипломат.

    По его мнению, именно молодое поколение показывает, что "будущее Азербайджана находится в надежных руках".

    Мануэль Монтенегро Бразилия Дипломатический корпус Карабах и Восточный Зангезур
    Braziliya səfiri: Qarabağın bərpa templəri heyranlıq doğurur
    Brazilian ambassador to Azerbaijan: Impressed by pace of Karabakh's recovery

