РФ ударила по объектам "Нафтогаза" в Украине, вспыхнул пожар

Российские войска нанесли удары дронами по объектам госкомпании "Нафтогаз" в Полтавской области Украины, что привело к пожару.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз на Полтавщине. Удары нанесли дронами. В результате обстрелов произошел пожар. Через некоторое время произошла повторная атака", - описал ситуацию Корецкий в соцсети Facebook.

По его словам, обошлось без пострадавших, а подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оперативно среагировали на инцидент.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года войска РФ уже более 40 раз атаковал объекты Группы "Нафтогаз", - подчеркнул ее глава.