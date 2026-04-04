    Rusiya Ukraynada "Naftoqaz"ın obyektlərinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 04 aprel, 2026
    • 16:04
    Rusiya Ukraynada Naftoqazın obyektlərinə zərbə endirib

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Poltava vilayətində "Naftoqaz" dövlət şirkətinin obyektlərinə dronlarla zərbələr endirib, nəticədə yanğın baş verib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Ukrayna Naftoqaz" milli səhmdar şirkətinin idarə heyətinin sədri Sergey Koretski bildirib.

    "Katolik Pasxası ərəfəsində Rusiya qoşunları Poltava vilayətində "Naftoqaz" Qrupunun infrastruktur aktivlərinə hücum ediblər. Zərbələr dronlarla endirilib. Nəticədə yanğın baş verib. Bir müddət sonra təkrar hücum olub", - Koretski "Facebook" sosial şəbəkəsində vəziyyəti təsvir edib.

    Onun sözlərinə görə, yaralanan olmayıb, Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin bölmələri isə hadisəyə operativ reaksiya verib.

    "Rusiya neft-qaz və enerji infrastrukturuna məqsədyönlü hücumlarını davam etdirir. İlin əvvəlindən Rusiya qoşunları "Naftoqaz" Qrupunun obyektlərinə artıq 40-dan çox hücum edib", - şirkət sədri vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb və hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinin təxminən 20 faizinə, o cümlədən Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin bir hissəsinə nəzarət edir. Bundan əvvəl 2014-cü ildə Rusiya Ukraynanın tərkibində olan Krımı ilhaq edib.

    РФ ударила по объектам "Нафтогаза" в Украине, вспыхнул пожар
    Russia strikes Naftogaz facilities in Ukraine, causing fire

    Son xəbərlər

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti