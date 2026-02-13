Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 15:40
    РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых

    Пять человек, среди них - ребенок, погибли, еще 12 человек получили ранения из-за российских обстрелов Донецкой области (Украина).

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в МВД Украины.

    "РФ атаковала Краматорск 11 раз. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, и четверо получили ранения. Российские войска попали в частный дом. Погибли 8-летний мальчик, двое его братьев-близнецов 19 лет и 63-летний сосед. Ранения получили две женщины - мама и бабушка детей", - говорится в сообщении в телеграм-канале МВД.

    Также в селе Черкасское в Краматорском районе погиб один человек, еще двое получили ранения из-за удара российского БПЛА. В поселке Малотарановка пострадали три человека. В Дружковке Краматорско-Константиновской агломерации ранены трое мирных жителей.

    Украина российско-украинская война Донецкая область погибшие пострадавшие
    Rusiya Donetskə zərbə endirib: 5 ölü, 12 yaralı var
    Ты - Король

    Последние новости

    16:16

    В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI веков

    Другие страны
    16:11

    Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

    Происшествия
    16:09

    Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дронов

    Другие страны
    16:03

    На острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

    Другие страны
    16:00

    İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

    Бизнес
    15:45

    Индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефти

    В регионе
    15:40

    РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых

    Другие страны
    15:40

    В Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браков

    Социальная защита
    15:37

    Азербайджан возобновил экспорт граната в Канаду

    Бизнес
    Лента новостей