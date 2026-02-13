РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых

Пять человек, среди них - ребенок, погибли, еще 12 человек получили ранения из-за российских обстрелов Донецкой области (Украина).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в МВД Украины.

"РФ атаковала Краматорск 11 раз. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, и четверо получили ранения. Российские войска попали в частный дом. Погибли 8-летний мальчик, двое его братьев-близнецов 19 лет и 63-летний сосед. Ранения получили две женщины - мама и бабушка детей", - говорится в сообщении в телеграм-канале МВД.

Также в селе Черкасское в Краматорском районе погиб один человек, еще двое получили ранения из-за удара российского БПЛА. В поселке Малотарановка пострадали три человека. В Дружковке Краматорско-Константиновской агломерации ранены трое мирных жителей.